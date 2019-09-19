Чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах Фабіо Буцці і ще двоє людей загинули в результаті аварії моторного човна недалеко від Монако.

Чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах Фабіо Буцці намагався встановити новий рекорд швидкості. Однак неподалік від фінішної лінії біля Монте-Карло його човен зі швидкістю 148 км/год врізався у штучний риф.

Разом з 76-річним Буцці загинув нідерландський механік та Лука Ніколіні. Також у човні знаходився ще один чоловік на ім’я Маріо Інвеніцці, якому вдалося вижити, адже під час удару його викинуло за борт.

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За свою кар’єру Буцці виграв 10 чемпіонатів світу. У 1978 році він встановив світовий рекорд для човнів з дизельним двигуном, розвинувши швидкість 191,58 км/год.

Раніше голкіпер збірної Кюрасао помер перед матчем з Гаїті у Лізі націй КОНКАКАФ.