Крістал Пелас в зимове трансферне вікно спробує підписати українського хавбека Шахтаря Тараса Степаненка.

Крістал Пелас намагався влітку придбати Тараса Степаненка за £8 млн, але отримав відмову.

— Інтерес був досить серйозний. Хороші, досвідчені гравці завжди будуть привертати увагу, – підтвердив футбольний агент Баррі О’Коннор.

Нещодавно орлів проінформували, що гірники дозволять Степаненку залишити клуб взимку.

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Наставник Крістал Пелас Рой Ходжосон планує підсилити команду у зимове трансферне вікно, і Степаненко може стати одним з придбань.

За Шахтар Степаненко виступає з 2010 року. Разом з командою він став 7-ми разовим чемпіоном України та стільки ж разів завоював Кубок України.

Крістал Пелас після шести турів АПЛ посідає дванадцяту позицію у турнірній таблиці.

До речі, футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до рейтингу найкращих гравців АПЛ.