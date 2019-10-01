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Факти / Спорт

Ювентус подав 30-й позов, щоб позбавити Інтер титулу чемпіона Серії А сезону-2005/06

Туринський Ювентус продовжує судові тяганини щодо міланського Інтера.

Ювентус

Востаннє позов Ювентуса відхилили у серпні 2019 року, і ось туринський клуб подав ювілейний 30-й.

Б’янконері вимагають позбавити Інтер титулу чемпіонів Італії у сезоні 2005/2006. Тоді міланці завершили сезон на третій сходинці у турнірній таблиці, але через корупційний скандал, який стався в італійському футболі золото дісталося саме Інтеру.

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Ювентус та Мілан, які посіли перші дві сходинки, були позбавлені титулів чемпіона та віце-чемпіона Серії А.

Цікаво, що туринці подали свій ювілейний позов в той момент, коли вперше за кілька років зіштовхнулися з серйозною конкуренцією у чемпіонаті.

Нещодавно форвард туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн дав волю емоціям на тренуванні – буцнув тренера та ледь не розтрощив щит.

Фото: Dreamstime

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