Востаннє позов Ювентуса відхилили у серпні 2019 року, і ось туринський клуб подав ювілейний 30-й.

Б’янконері вимагають позбавити Інтер титулу чемпіонів Італії у сезоні 2005/2006. Тоді міланці завершили сезон на третій сходинці у турнірній таблиці, але через корупційний скандал, який стався в італійському футболі золото дісталося саме Інтеру.

Читайте: Де дивитися Аталанта — Шахтар

Ювентус та Мілан, які посіли перші дві сходинки, були позбавлені титулів чемпіона та віце-чемпіона Серії А.

After seeing it rejected for 29 times,

Juventus have filed the 30th appeal to see the 2006 title taken away from Inter.

Last appeal was rejected back in August.

Juventus filed the new one in the week bringing to the most heated Inter-Juventus of the decade.

Foxy Old Lady.

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 1, 2019