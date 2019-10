Еліна Світоліна поступилася нідерландці Кікі Бертенс у чвертьфіналі тенісного турніру WTA у Пекіні.

У першому сеті українка поступалася 1:4, але зуміла відігратися. На тай-брейку Світоліна чотири рази поступилася на власній подачі. У другій партії Еліна змогла взяти у суперниці лише два гейми. У підсумку 6:7 (6:8), 6:2.

Читайте: Світоліна та Ястремська заявлені на Кубок Кремля, який відбудеться у жовтні

Матч тривав 1 годину та 42 хвилини.

@kikibertens glides through second set against Svitolina, 7-6(6), 6-2, to advance to the semi-finals at the @ChinaOpen pic.twitter.com/11SBiWsek6

— WTA (@WTA) October 4, 2019