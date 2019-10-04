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Факти / Спорт

Світоліна не змогла обіграти Бертенс в 1/4 фіналу в Пекіні

Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу тенісного турніру China Open 2019.

Элина Свитолина

Еліна Світоліна поступилася нідерландці Кікі Бертенс у чвертьфіналі тенісного турніру WTA у Пекіні.

У першому сеті українка поступалася 1:4, але зуміла відігратися. На тай-брейку Світоліна чотири рази поступилася на власній подачі. У другій партії Еліна змогла взяти у суперниці лише два гейми. У підсумку 6:7 (6:8), 6:2.

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Матч тривав 1 годину та 42 хвилини.

Раніше Бертенс змусила зачохлити ракетку на турнірі і Даяну Ястремську. За вихід у фінал нідерландка посперечається з першим номером світового рейтингу Ешлі Барті.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Світоліна у трьох сетах здолала американку Софію Кенін.

Фото: Dreamstime

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