Збірна України обіграла Литву у сьомому турі відбору до Євро-2020.

Україна — Литва – 2:0

Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Циганков, 65), Зінченко, Маліновський, Марлос (Коноплянка, 59), Мораес.

Литва: Черняускас, Клімавічюс, Гірдвайніс, Жулпа, Голубіцкас (Ласіцкас, 73), Новіковас, Міколюнас, Вербіцкас, Андрюшкявічюс (Шимкус, 61), Воробйов, Лаукжеміс (Матулявічус, 77).

Голи: 29, 58 Маліновський

Збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації до Євро-2020 приймала збірну Литви. Зустріч пройшла у Харкові на стадіоні ОСК Металіст і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Рахунок у матчі відкрив хавбек Руслан Малиновський на 29-й хвилині після передачі від Жуніора Мораеса. На початку другого тайму Малиновський оформив дубль, красиво закрутивши м’яч зі штрафного.

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Загалом вся гра пройшла під диктовку підопічних Андрія Шевченка. Литовці лише на 84-й хвилині потурбували Андрія П’ятова після помилки біля власної штрафної Матвієнка.

Таким чином переможна серія збірної України у відборі Євро-2020 досягла п’яти матчів. Литовці зазнали четвертої поспіль поразки.

В активі України 16 очок в шести матчах та лідерство у групі В, Литва (1) посідає останню сходинку.

У 8-му турі Україна в Києві на НСК Олімпійський зіграє з Португалією, а Литва у Вільнюсі прийме Сербію. Обидва матчі відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.