Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Англія 4 4 0 0 19 4 12 2. Чехія 5 3 0 2 9 8 9 3. Косово 5 2 2 1 10 10 8 4. Чорногорія 5 0 2 3 3 13 2 5. Болгарія 5 0 2 3 5 11 2

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія 21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово 21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 16:00 Косово 2:1 Чехія 21:45 Англія 5:3 Косово 19:00 Англія 4:0 Болгарія 21:45 Чорногорія 0:3 Чехія 7 тур. 11.10 8 тур. 14.10 21:45 Чорногорія _:_ Болгарія 21:45 Болгарія _:_ Англія 21:45 Чехія _:_ Англія 21:45 Косово _:_ Чорногорія

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Україна 5 4 1 0 11 1 13 2. Португалія 4 2 2 0 10 4 8 3. Сербія 5 2 1 2 10 12 7 4. Люксембург 5 1 1 3 5 8 4 5. Литва 5 0 1 4 4 15 1

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна 21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва 21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 19:00 Литва 0:3 Україна 21:45 Литва 1:5 Португалія 21:45 Сербія 2:4 Португалія 21:45 Люксембург 1:3 Сербія 7 тур. 11.10 8 тур. 14.10 21:45 Португалія _:_ Люксембург 21:45 Литва _:_ Сербія 21:45 Україна _:_ Литва 21:45 Україна _:_ Португалія

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Нідерланди 5 4 0 1 17 6 12 2. Німеччина 5 4 0 1 17 6 12 3. Пн.Ірландія 6 4 0 2 8 7 12 4. Білорусь 6 1 1 4 3 10 4 5. Естонія 6 0 1 5 2 18 1

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина 21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Німеччина 2:4 Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія 0:2 Німеччина 21:45 Естонія 1:2 Білорусь 21:45 Естонія 0:4 Нідерланди 7 тур. 10.10 8 тур. 13.10 21:45 Білорусь 0:0 Естонія 19.00 Білорусь _:_ Нідерланди 21:45 Нідерланди 3:1 Пн.Ірландія 21:45 Естонія _:_ Німеччина

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ірландія 5 3 2 0 6 2 11 2. Данія 5 2 3 0 15 5 9 3. Швейцарія 4 2 2 0 10 4 8 4. Грузія 5 1 1 3 4 8 4 5. Гібралтар 5 0 0 5 0 16 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія 19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар 21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія 0:0 Данія 21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швейцарія 4:0 Гібралтар 7 тур. 12.10 8 тур. 15.10 16:00 Грузія _:_ Ірландія 21:45 Гібралтар _:_ Грузія 19:00 Данія _:_ Швейцарія 21:45 Швейцарія _:_ Ірландія

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Хорватія 6 4 1 1 13 5 13 2. Словаччина 6 3 1 2 10 8 10 3. Угорщина 6 3 0 3 7 9 9 4. Вельс 5 2 1 2 5 5 7 5. Азербайджан 5 0 1 4 5 13 1

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина 21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина 19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Словаччина 0:4 Хорватія 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватія 21:45 Вельс 2:1 Азербайджан 21:45 Угорщина 1:2 Словаччина 7 тур. 10.10 8 тур.13.10 21:45 Хорватія 3:0 Угорщина 19:00 Угорщина _:_ Азербайджан 21:45 Словаччина 1:1 Вельс 21:45 Вельс _:_ Хорватія

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Іспанія 6 6 0 0 17 3 18 2. Швеція 6 3 2 1 13 8 11 3. Румунія 6 3 1 2 13 7 10 4. Норвегія 6 2 3 1 11 8 9 5. Мальта 6 1 0 5 2 13 3 6. Фарерські о-ви 6 0 0 6 3 20 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія 19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція 21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція 21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія 21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Румунія 1:0 Мальта 21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Іспанія 4:0 Фарери 21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція 1:1 Норвегія 7 тур. 12.10 8 тур. 15.10 19:00 Фарери _:_ Румунія 21:45 Румунія _:_ Норвегія 21:45 Мальта _:_ Швеція 21:45 Фарери _:_ Мальта 21:45 Норвегія _:_ Іспанія 21:45 Швеція _:_ Іспанія

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Польща 7 5 1 1 11 2 16 2. Австрія 7 4 1 2 16 7 13 3. Македонія 7 3 2 2 10 9 11 4. Словенія 7 3 2 2 13 7 11 5. Ізраїль 7 2 2 3 12 14 8 6. Латвія 7 0 0 7 1 24 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія 21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія 21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Австрія 1:0 Словенія 21:45 Латвія 0:5 Словенія 21:45 Латвія 0:3 Ізраїль 21:45 Польща 4:0 Ізраїль 21:45 Македонія 0:1 Польща 21:45 Македонія 1:4 Австрія 5 тур. 5.09 6 тур. 9.09 21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія 0:2 Македонія 5 тур. 6.09 21:45 Польща 0:0 Австрія 21:45 Австрія 6:0 Латвія 21:45 Словенія 3:2 Ізраїль 21:45 Словенія 2:0 Польща 8 тур. 13.10 7 тур. 10.10 21:45 Словенія _:_ Австрія 21:45 Австрія 3:1 Ізраїль 21:45 Польща _:_ Македонія 21:45 Латвія 0:3 Польща 8 тур. 13.10 21:45 Македонія 2:1 Словенія 21:45 Ізраїль _:_ Латвія

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Туреччина 6 5 0 1 14 2 15 2. Франція 6 5 0 1 19 4 15 3. Ісландія 6 4 0 2 10 9 12 4. Албанія 6 3 0 3 10 9 9 5. Молдова 6 1 0 5 2 17 3 6. Андорра 6 0 0 6 0 14 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія 21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова 19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція 21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 19:00 Ісландія 3:0 Молдова 21:45 Албанія 4:2 Ісландія 21:45 Туреччина 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Туреччина 21:45 Франція 4:1 Албанія 21:45 Франція 3:0 Андорра 7 тур. 11.10 8 тур. 14.10 21:45 Ісландія _:_ Франція 21:45 Ісландія _:_ Андорра 21:45 Андорра _:_ Молдова 21:45 Молдова _:_ Албанія 21:45 Туреччина _:_ Албанія 21:45 Франція _:_ Туреччина

Група I

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 7 7 0 0 28 1 21 2. Росія 7 6 0 1 22 4 18 3. Кіпр 7 3 1 3 13 7 10 4. Казахстан 7 2 1 4 9 11 7 5. Шотландія 7 2 0 5 5 17 6 6. Сан-Марино 7 0 0 7 0 37 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія 19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія 21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино 21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія 21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Кіпр 1:1 Казахстан 21:45 Росія 1:0 Казахстан 21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино 0:4 Кіпр 21:45 Шотландія 1:2 Росія 21:45 Шотландія 0:4 Бельгія 7 тур. 10.10 8 тур. 13.10 17:00 Казахстан 1:2 Кіпр 16:00 Казахстан _:_ Бельгія 21:45 Бельгія 9:0 Сан-Марино 19:00 Кіпр _:_ Росія 21:45 Росія 4:0 Шотландія 19:00 Шотландія _:_ Сан-Марино

Група J

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 6 6 0 0 18 3 18 2. Фінляндія 6 4 0 2 8 4 12 3. Вірменія 6 3 0 3 12 11 9 4. Боснія і Герцеговина 6 2 1 3 12 11 7 5. Греція 6 1 2 3 7 10 5 6. Ліхтенштейн 6 0 1 5 1 19 1

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія 19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина 21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 19:00 Вірменія 1:3 Італія 19:00 Вірменія 4:2 Боснія і Герцеговина 21:45 Боснія і Герцеговина 5:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 1:1 Ліхтенштейн 21:45 Фінляндія 1:0 Греція 21:45 Фінляндія 1:2 Італія 7 тур. 12.10 8 тур. 15.10 19:00 Боснія і Герцеговина _:_ Фінляндія 21:45 Греція _:_ Боснія і Герцеговина 21:45 Італія _:_ Греція 21:45 Ліхтенштейн _:_ Італія 21:45 Ліхтенштейн _:_ Вірменія 21:45 Фінляндія _:_ Вірменія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.