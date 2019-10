У матчі восьмого туру туру Серії А Сассуоло на своєму полі приймав міланський Інтер. Зустріч пройшла на Мапеї Стедіум та завершилася перемогою гостей з рахунком 4:3.

В кінці першого тайму, коли неррадзурі готувалися пробивати пенальті, на поле арени приземлився парашутист.

Читайте: Роналду перед матчем з Інтером сходив до церкви

За інформацією італійських ЗМІ, чоловік висадився під час матчу на стадіон помилково.

And here comes the parachutist doing his counterattack while Sassuolo-Inter is ongoing.

Hilarious how after landing he looks he turns left and right almost surprised that nobody yet is coming to get him pic.twitter.com/UeJuEYrgYv

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 20, 2019