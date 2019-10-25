Ліверпуль виграв судове засідання в американської компанії New Balance, яка нині є технічним спонсором клубу. У Ліверпуля зміниться спонсор з наступного сезону.

Чемпіони Європи Ліверпуль виграли суд у свого постачальника спортивного екіпірування New Balance.

Під час розгляду справи Верховний суд ухвалив рішення відхилити скаргу New Balance. Тепер червоні зможуть розійтися з фірмою влітку наступного року, коли закінчиться контракт.

Очікується, що наступним технічним спонсором Ліверпуля стане американський бренд Nike, з яким кілька тижнів тому була досягнута домовленість.

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У контракті Ліверпуля з New Balance був прописаний пункт, за умовами якого компанія може залишитися технічним спонсором клубу, якщо повторить найвигіднішу пропозицію конкурента. New Balance був готовий платити мерсисайдцям стільки ж, скільки і Nike, однак Ліверпуль не захотів продовжувати співпрацю.

Nike хоче підписати з Ліверпулем 5-річний контракт, за яким червоні отримуватимуть £30 млн на рік.

До речі, два вболівальника Ліверпуля не змогли потрапити на матч Генк – Ліверпуль у Лізі чемпіонів через незнання географії.