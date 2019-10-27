Матч Динамо – Карпати завершився з рахунком 1:1.

27 жовтня відбувся матч 12-го туру УПЛ, в якому київське Динамо грало проти львівських Карпат на НСК Олімпійський.

Матч Динамо – Карпати завершився внічию – 1:1.

У першому таймі велику активність показував київський клуб, створивши багато небезпечних моментів біля воріт суперника.

Карпати не відставали і змогли кілька разів пробити по воротах Динамо.

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У другому таймі на 50-й хвилині гравцям Динамо вдалося розіграти кілька пасів в один дотик і провести блискавичну атаку, яка дала можливість Вербичу забити гол.

Київський клуб не зменшував темпи атаки, проте голкіпер Карпат кілька разів майстерно врятував ворота.

Однак на 85-й хвилині удача повернулася обличчям до Карпат, коли Шабанов зрізав м’яч в свої ворота.

До слова, київське Динамо також зіграло внічию з Копенгагеном в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.

Фото: FC Dynamo Kyiv