Матч Динамо – Карпати завершився з рахунком 1:1.
27 жовтня відбувся матч 12-го туру УПЛ, в якому київське Динамо грало проти львівських Карпат на НСК Олімпійський.
Матч Динамо – Карпати завершився внічию – 1:1.
У першому таймі велику активність показував київський клуб, створивши багато небезпечних моментів біля воріт суперника.
Карпати не відставали і змогли кілька разів пробити по воротах Динамо.
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У другому таймі на 50-й хвилині гравцям Динамо вдалося розіграти кілька пасів в один дотик і провести блискавичну атаку, яка дала можливість Вербичу забити гол.
Київський клуб не зменшував темпи атаки, проте голкіпер Карпат кілька разів майстерно врятував ворота.
Однак на 85-й хвилині удача повернулася обличчям до Карпат, коли Шабанов зрізав м’яч в свої ворота.
До слова, київське Динамо також зіграло внічию з Копенгагеном в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.
Фото: FC Dynamo Kyiv