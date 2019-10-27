Матч Шахтар – Олександрія, який проходив у Харкові, закінчився нічиєю.

27 жовтня в рамках 12-го туру УПЛ на стадіоні Металіст у Харкові відбувся матч між донецьким Шахтарем та Олександрією.

Зустріч Шахтар – Олександрія закінчилася з рахунком 0:0.

У першому таймі м’ячем володіли в основному гравці донецького клубу, однак це було на руку суперникам, які намагалися ловити Шахтар на контратаках.

Шахтарю вдалося створити кілька небезпечних моментів біля воріт Олександрії, однак Паньків майстерно рятував ворота.

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Другий тайм ознаменувався двома вилученнями гравців. Першим червону картку отримав Патрік, який уклав Банаду на газон на 75-й хвилині.

На 84-й хвилині матчу видалили Шастала, який отримав другу жовту картку.

Таким чином останні хвилини обидві команди відігравали вдесятьох.

До слова, 27 жовтня на НСК Олімпійський відбувся матч Динамо – Карпати.

Фото: FC SHAKHTAR