Еліна Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на Підсумковому турнірі WTA у китайському Шеньчжені.

У двох сетах українка обіграла другу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 7:6 (14:12), 6:4.

Тривалість поєдинку склала 1 годину та 53 хвилини.

Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the

Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN

— WTA (@WTA) October 28, 2019