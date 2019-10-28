Перша ракетка України стартувала з перемоги над Кароліною Плішковою у своїй групі на Підсумковому турнірі WTA.

Еліна Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на Підсумковому турнірі WTA у китайському Шеньчжені.

У двох сетах українка обіграла другу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 7:6 (14:12), 6:4.

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Тривалість поєдинку склала 1 годину та 53 хвилини.

Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the

Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN — WTA (@WTA) October 28, 2019

За підсумками жеребкування Світоліна та Плішкова потрапили до Пурпурової групи, де компанію їм склали Сімона Халеп та Б’янка Андрееску. Наступну гру Світоліна проведе проти Халеп 30 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У минулорічному фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.