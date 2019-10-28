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Світоліна здобула важку перемогу над Плішковою на Підсумковому турнірі WTA

Перша ракетка України стартувала з перемоги над Кароліною Плішковою у своїй групі на Підсумковому турнірі WTA.

Свитолина

Еліна Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на Підсумковому турнірі WTA у китайському Шеньчжені.

У двох сетах українка обіграла другу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 7:6 (14:12), 6:4.

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Тривалість поєдинку склала 1 годину та 53 хвилини.

За підсумками жеребкування Світоліна та Плішкова потрапили до Пурпурової групи, де компанію їм склали Сімона Халеп та Б’янка Андрееску. Наступну гру Світоліна проведе проти Халеп 30 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У минулорічному фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.

Фото: Getty Images

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