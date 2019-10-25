Форвард збірної України Роман Яремчук не відмовляється від своїх слів про збірну Росії, які спричинили справжню істерію в РФ.

Форвард збірної України Роман Яремчук після перемоги над Португалією у відборі на Євро-2020 прокоментував результат команди зазначивши, що до перемоги треба віднестися спокійно:

— Ми не як Росія – обіграла Шотландію і будемо всім розповідати, що виграємо Євро. Виграли, все нормально, готуємося далі. Покращимо свої якості, потрібно ще багато працювати. Якщо розслабимося, отримаємо стусана, – сказав Яремчук після гри.

Ці слова викликали справжню істерію у Росії – Тіна Канделакі, екс-гравець збірної Росії Сергій Юран, коментатор Василь Уткін та депутат Держдуми Лєбєдєв гостро відреагували на такі слова. Чому саме російський спортивний простір і не тільки, так зачепили слова Яремчука – невідомо.

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Після матчу Гент – Вольфсбург, в якому Яремчук оформив дубль, Роман заявив, що не відмовляється від своїх слів, які він сказав після матчу Україна – Португалія.

— Чесно, я нікого не хотів образити цим висловлюванням. Це моя думка, і вона незмінна. Я не реагую на висловлювання журналістів: це не моя робота. Я не хочу змінювати думку, яку висловив у тому інтерв’ю. Це моя думка, і воно залишається зі мною. Хтось може погоджуватися, хтось – ні.

— До матчів не заважає готуватися, коли, прямо скажемо, в деяких ЗМІ вас поливали брудом? Чи вдалося абстрагуватися?

— В принципі, я вже доросла людина. Намагаюся не звертати увагу на ЗМІ, особливо російські. Тому для мене це було не дуже важко.

— Яка взагалі була реакція, коли бачили ці висловлювання? Забували через секунду?

— Я на них навіть уваги не звертав, чесно. Мені все-рівно, можуть писати далі. У мене є своя думка і я від неї відмовлятися не буду.

— Тобто чи не шкодуєте, що сказали публічно?

— Ви мене провокуєте?

— Та ні.

— Я багато думав щодо цього. Можливо, не слід було це говорити в пресу. Але моя думка така, і вона не змінилася.

Після виходу України на Євро-2020 Яремчук заявив, що перемогу над Португалією збірна присвячує захисникам.

Джерело: Tribuna.ua