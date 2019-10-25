PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Це моя думка, і вона незмінна, – Яремчук про свої слова на адресу збірної Росії

Форвард збірної України Роман Яремчук не відмовляється від своїх слів про збірну Росії, які спричинили справжню істерію в РФ.

Роман Яремчук

Форвард збірної України Роман Яремчук після перемоги над Португалією у відборі на Євро-2020 прокоментував результат команди зазначивши, що до перемоги треба віднестися спокійно:

— Ми не як Росія – обіграла Шотландію і будемо всім розповідати, що виграємо Євро. Виграли, все нормально, готуємося далі. Покращимо свої якості, потрібно ще багато працювати. Якщо розслабимося, отримаємо стусана, – сказав Яремчук після гри.

Ці слова викликали справжню істерію у Росії – Тіна Канделакі, екс-гравець збірної Росії Сергій Юран, коментатор Василь Уткін та депутат Держдуми Лєбєдєв гостро відреагували на такі слова. Чому саме російський спортивний простір і не тільки, так зачепили слова Яремчука – невідомо.

Читайте: Яремчук та Шабанов потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи

Після матчу Гент – Вольфсбург, в якому Яремчук оформив дубль, Роман заявив, що не відмовляється від своїх слів, які він сказав після матчу Україна – Португалія.

— Чесно, я нікого не хотів образити цим висловлюванням. Це моя думка, і вона незмінна. Я не реагую на висловлювання журналістів: це не моя робота. Я не хочу змінювати думку, яку висловив у тому інтерв’ю. Це моя думка, і воно залишається зі мною. Хтось може погоджуватися, хтось – ні.

— До матчів не заважає готуватися, коли, прямо скажемо, в деяких ЗМІ вас поливали брудом? Чи вдалося абстрагуватися?

— В принципі, я вже доросла людина. Намагаюся не звертати увагу на ЗМІ, особливо російські. Тому для мене це було не дуже важко.

— Яка взагалі була реакція, коли бачили ці висловлювання? Забували через секунду?

— Я на них навіть уваги не звертав, чесно. Мені все-рівно, можуть писати далі. У мене є своя думка і я від неї відмовлятися не буду.

— Тобто чи не шкодуєте, що сказали публічно?

— Ви мене провокуєте?

— Та ні.

— Я багато думав щодо цього. Можливо, не слід було це говорити в пресу. Але моя думка така, і вона не змінилася.

Після виходу України на Євро-2020 Яремчук заявив, що перемогу над Португалією збірна присвячує захисникам.

Джерело: Tribuna.ua

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Александр Зинченко
Зінченко не зіграє проти Сербії: стало відомо, скільки пропустить українець
Роман Яремчук
Яремчук та Шабанов потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи
Сборная Украины
Збірна України покращила позицію у рейтингу ФІФА
Сборная Сербии
УЄФА покарав збірну Сербії двома матчами без глядачів
Павелко и Шевченко
Після Євро-2020 поговоримо з Шевченком про майбутнє – Павелко
Сборная Украины
Україна перемагає слабку Португалію – європейські ЗМІ про матч у Києві
Криштиану Роналду
Роналду – найкращий гравець матчу Україна – Португалія за версією WhoScored
Сборная Украины
Що потрібно збірній України, щоб гарантувати місце у першому кошику Євро-2020
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка