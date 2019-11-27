Пряму трансляцію матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Зенітом та Ліоном покаже телеканал Футбол 2.

У п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Зеніт зіграє з Ліоном. Матч пройде 27 листопада у Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також у гру можна буде подивитися на телеканалах Матч! Прем’єр та Матч ТВ.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Мальме — Динамо Київ у Лізі Європи. Початок о 22:00.