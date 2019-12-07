Команда Реал Мадрид на стадіоні Сантьяго Бернабеу переміг Еспаньол в рамках матчу 16-го туру Чемпіонату Іспанії.
Мадридський Реал 7 грудня обіграв Еспаньол з рахунком 2:0.
Рахунок відкрив на 37-й хвилині з близької відстані центральний захисник Рафаель Варан.
Друге очко приніс Карім Бензема – форвард мадридців на 79-й хвилині замкнув пас у виконанні Федеріко Вальверде.
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🇫🇷🙌 ¡Los goles de hoy han tenido acento francés!
⚽ @raphaelvarane
⚽ @Benzema#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/22HqgcF0yO
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 7, 2019
🏁 FP: @RealMadrid 2-0 @RCDEspanyol
⚽ @raphaelvarane 37′, @Benzema 79′#Emirates | #RMLiga pic.twitter.com/W3QbLVjHyZ
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 7, 2019
До речі, на початку грудня Реал показав четвертий комплект форми.
Джерело: FC Real Madrid
Фото: FC Real Madrid