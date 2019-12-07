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Факти / Спорт

Реал впевнено обіграв Еспаньол: результати матчу

Команда Реал Мадрид на стадіоні Сантьяго Бернабеу переміг Еспаньол в рамках матчу 16-го туру Чемпіонату Іспанії.

Реал впевнено обіграв Еспаньол

Мадридський Реал 7 грудня обіграв Еспаньол з рахунком 2:0.

Рахунок відкрив на 37-й хвилині з близької відстані центральний захисник Рафаель Варан.

Друге очко приніс Карім Бензема – форвард мадридців на 79-й хвилині замкнув пас у виконанні Федеріко Вальверде.

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До речі, на початку грудня Реал показав четвертий комплект форми.

Джерело: FC Real Madrid

Фото: FC Real Madrid

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