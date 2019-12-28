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Факти / Спорт

Футболіст Шахтаря отримав виклик до олімпійської збірної Бразилії

Захисник донецького Шахтаря Додо потрапив в заявку олімпійської збірної Бразилії.

Додо Шахтер

Захисник донецького Шахтаря Додо спробує з олімпійською збірною Бразилії відібратися на Олімпійські ігри.

З 18 січня до 9 лютого стартує Передолімпійський турнір КОНМЕБОЛ. За його підсумками дві найкращі команди отримають право представляти регіон на Іграх-2020 у Токіо влітку.

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За підсумками жеребкування підопічні Андре Жардіна опинилися у групі В, де зіграють з Парагваєм, Перу, Уругваєм та Болівією.

Збір олімпійської команди стартує 3 січня, щоб провести невеликий підготовчий цикл і провести кілька товариських матчів.

Раніше Факти ICTV писали, що перед стартом товариського матчу у Бразилії двоє рефері з суддівської бригади поцілувалися.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK

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