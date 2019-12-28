Захисник донецького Шахтаря Додо потрапив в заявку олімпійської збірної Бразилії.

Захисник донецького Шахтаря Додо спробує з олімпійською збірною Бразилії відібратися на Олімпійські ігри.

З 18 січня до 9 лютого стартує Передолімпійський турнір КОНМЕБОЛ. За його підсумками дві найкращі команди отримають право представляти регіон на Іграх-2020 у Токіо влітку.

Читайте: Тріумф команди Шевченка та боксерські перемоги: головні спортивні події 2019

За підсумками жеребкування підопічні Андре Жардіна опинилися у групі В, де зіграють з Парагваєм, Перу, Уругваєм та Болівією.

Збір олімпійської команди стартує 3 січня, щоб провести невеликий підготовчий цикл і провести кілька товариських матчів.

Раніше Факти ICTV писали, що перед стартом товариського матчу у Бразилії двоє рефері з суддівської бригади поцілувалися.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK