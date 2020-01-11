Манчестер Юнайтед приймав Норвіч Сіті в рамках матчу 22-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на Олд Траффорд у Манчестері та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

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На 27-й хвилині рахунок у матчі відкрив Маркус Рашфорд після пасу від Хуана Мати. У другому таймі Хуан знову асистував англійцю і Маркус оформив дубль. Третій гол у ворота канарок на рахунку форварда манкуніанців Антоні Марсьяля. Крапку у матчі поставив на 79-й хвилині Мейсон Грінвуд.

Завдяки перемозі підопічні Сульшера тепер мають 34 очки і посідають п’яту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, Норвіч Сіті (14) продовжує залишатися на останньому, 20-му, місці.

В іншому матчі 22-го туру АПЛ Крістал Пелас не зміг дотиснути Арсенал у меншості.