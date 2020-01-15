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Факти / Спорт

Дружини не знали! Футболісти Ман Сіті розслабилися у спа-готелі з 22 моделями

Футболісти Манчестер Сіті після перемоги над Астон Віллою у 22-му турі АПЛ розслабилися у спа-готелі.

Компанію чемпіонам Англії у розкішному готелі Mere Golf Resort and Spa у Чеширі склали 22 італійські моделі.

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Британський таблоїд The Sun знайшов фотографії дівчат і відео з заходу, але немає жодних медіа-доказів присутності на вечірці гравців Сіті.

— Це була відкладена різдвяна вечірка для гравців. Її організував хлопець, який відповідає в клубі за зв’язки з громадськістю. Думаю, дружини і дівчата футболістів здивуються дізнавшись, кого запросили замість них, – розповіло близьке до клубу джерело.

Дружини не знали! Футболісти Ман Сіті розслабилися у спа-готелі з 22 моделями / 9 фотографий

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Сіті йде на другій сходинці, поступаючись Ліверпулю.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл з рахунком 4:1 в матчі Кубка Англії 2019/20.

Джерело: The Sun

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