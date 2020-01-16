Бразильська модель та володарка титулу Міс Бум Бум 2019 Сьюзі Кортес зробила чергове татуювання з зображенням лідера збірної Аргентини та каталонської Барселони Ліонеля Мессі.
Цього разу дівчина вирішила набити обличчя зіркового аргентинця у зоні бікіні.
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Минулого року Кортес показала татуювання з прізвищем Лео на сідницях.
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Варто відзначити, що дружина Мессі Антонелла не в захваті від такої фанатки свого чоловіка. Після того, як у 2016 році Сьюзі завалила футболіста своїми відвертими фото, Антонелла попросила Лео заблокувати сторінку моделі. Лео лише через два роки видалив Сьюзі з бану.
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Нагадаємо, Сюзі Кортес у 2019 році на конкурсі Міс Бум Бум виграла звання найкрасивіших сідниць світу. Всього у конкурсі взяло участь 20 моделей з різних країн світу.
Фото: Suzy Cortez