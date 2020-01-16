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Факти / Спорт

Міс Бум Бум 2019 набила тату з обличчям Мессі в інтимному місці

Бразильська модель та володарка титулу Міс Бум Бум 2019 Сьюзі Кортес зробила чергове татуювання з зображенням лідера збірної Аргентини та каталонської Барселони Ліонеля Мессі.

Цього разу дівчина вирішила набити обличчя зіркового аргентинця у зоні бікіні.

 

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Допис, поширений користувачем @euro_scope

Минулого року Кортес показала татуювання з прізвищем Лео на сідницях.

 

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Допис, поширений Suzy Cortez (@suzycortezoficial)

Варто відзначити, що дружина Мессі Антонелла не в захваті від такої фанатки свого чоловіка. Після того, як у 2016 році Сьюзі завалила футболіста своїми відвертими фото, Антонелла попросила Лео заблокувати сторінку моделі. Лео лише через два роки видалив Сьюзі з бану.

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Нагадаємо, Сюзі Кортес у 2019 році на конкурсі Міс Бум Бум виграла звання найкрасивіших сідниць світу. Всього у конкурсі взяло участь 20 моделей з різних країн світу.

Фото: Suzy Cortez

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