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Факти / Спорт

Шов поперек лоба та гематоми: жахлива травма воротаря жіночої команди Ліверпуля

Голкіпер жіночої команди Ліверпуля та збірної Англії Френ Кітчінг отримала жахливу травму на тренуванні.

У 21-річної футболістки розсічення на лобі, а під очима утворилися гематоми.

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Кітчінг зазначила, що це найгірша травма з тих, які вона коли-небудь отримувала. Дівчина також виклала кілька фото в Instagram, на яких показала як зараз виглядає.

— Це сталося на тренуванні. Найгірша травма, яку я коли-небудь отримувала – був великий набряк і багато болю, я виглядала як лялька з листами капусти під очима. Зараз відчуваю себе набагато краще і готова повернутися на поле з дівчатами. Підтримую їх з дому кожну хвилину! До зустрічі на полі, – написала Френ.

 

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Допис, поширений Frances Kitching (@frankitching98)

На відміну від чоловічої команди Ліверпуля, жіноча виступає не так добре. У турнірній таблиці жіночого чемпіонату Англії Ліверпуль йде на передостанньому місці. Лідирують у таблиці команди Манчестер Сіті та Арсенала.

Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер Ліверпуля Аліссон розплакався під час обряду хрещення Роберто Фірміно.

Фото: Frances Kitching

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