Голкіпер жіночої команди Ліверпуля та збірної Англії Френ Кітчінг отримала жахливу травму на тренуванні.
У 21-річної футболістки розсічення на лобі, а під очима утворилися гематоми.
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Кітчінг зазначила, що це найгірша травма з тих, які вона коли-небудь отримувала. Дівчина також виклала кілька фото в Instagram, на яких показала як зараз виглядає.
— Це сталося на тренуванні. Найгірша травма, яку я коли-небудь отримувала – був великий набряк і багато болю, я виглядала як лялька з листами капусти під очима. Зараз відчуваю себе набагато краще і готова повернутися на поле з дівчатами. Підтримую їх з дому кожну хвилину! До зустрічі на полі, – написала Френ.
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На відміну від чоловічої команди Ліверпуля, жіноча виступає не так добре. У турнірній таблиці жіночого чемпіонату Англії Ліверпуль йде на передостанньому місці. Лідирують у таблиці команди Манчестер Сіті та Арсенала.
Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер Ліверпуля Аліссон розплакався під час обряду хрещення Роберто Фірміно.
Фото: Frances Kitching