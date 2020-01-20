Голкіпер жіночої команди Ліверпуля та збірної Англії Френ Кітчінг отримала жахливу травму на тренуванні.

У 21-річної футболістки розсічення на лобі, а під очима утворилися гематоми.

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Кітчінг зазначила, що це найгірша травма з тих, які вона коли-небудь отримувала. Дівчина також виклала кілька фото в Instagram, на яких показала як зараз виглядає.

— Це сталося на тренуванні. Найгірша травма, яку я коли-небудь отримувала – був великий набряк і багато болю, я виглядала як лялька з листами капусти під очима. Зараз відчуваю себе набагато краще і готова повернутися на поле з дівчатами. Підтримую їх з дому кожну хвилину! До зустрічі на полі, – написала Френ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Frances Kitching (@frankitching98) 19 Січ 2020 р. о 7:52 PST

На відміну від чоловічої команди Ліверпуля, жіноча виступає не так добре. У турнірній таблиці жіночого чемпіонату Англії Ліверпуль йде на передостанньому місці. Лідирують у таблиці команди Манчестер Сіті та Арсенала.

Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер Ліверпуля Аліссон розплакався під час обряду хрещення Роберто Фірміно.

Фото: Frances Kitching