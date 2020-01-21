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Факти / Спорт

Салах випадково відправив одноклубнику свій голий торс, той злив переписку

Після матчу 23-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед захисник Ліверпуля Деян Ловрен вирішив привітати свого друга та одноклубника Мохаммеда Салаха з забитим голом у ворота червоних дияволів.

Хорватський захисник написав текстове повідомлення у WhatsApp єгиптянину: Браво, брат і додав смайлики.

У відповідь Салах надіслав Ловрену фото з голим торсом під час святкування забитого голу. У наступному повідомленні Мохаммед написав: Дякую.

Ловрен не зрозумів такого змісту повідомлення і запитав: Що ти хочеш сказати?. На що Салах відповів: Ні, нічого! Я відправив його помилково.

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Деяну виявилося замало самих лише смайликів у відповідь на помилкове повідомлення, тому хорват заскрінив переписку з єгиптянином і виклав її в Instagram.

— Що Салах мав на увазі? Він сильний? У нього відмінне тіло? М’язи? Гол? Це не має значення, це була просто помилка. Чудова робота сьогодні, – написав Ловрен під постом.

 

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What the writer wanted to say That he is strong? Body fat? Muscles? Goal? Never mind it was only a “mistake”. Well done boys today

Допис, поширений Dejan Lovren (@dejanlovren06)

Пост Ловрена зібрав більше 345 тис. вподобань та майже 3 тис. коментарів.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Ліверпуль обіграв Манчестер Юнайтед на Енфілді завдяки голам Ван Дейка та Салаха.

Фото: Dreamstime

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