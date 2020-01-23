Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open 2020.

Українка у двох сетах обіграла представницю США Лорен Девіс з рахунком 6:2, 7:6 (8:6).

Для перемоги Світоліній знадобилася 1 година та 34 хвилини, за які українка зробила дев’ять подач на виліт та припустилася однієї подвійної помилки.

Це вже п’ята перемога Світоліною в одиночний зустрічах з Девіс.

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За вихід до 1/8 фіналу турніру Світоліна посперечається з іспанською тенісисткою Гарбіньєю Мугурусою, яка посідає 32-у сходинку у рейтингу WTA.

Призовий фонд Australian Open 2020 в порівнянні з минулим роком зріс на 13,6% і становить $71 млн.

Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська не змогла вийти до третього кола, поступившись данській тенісистці Каролін Возняцкі.