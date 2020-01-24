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Факти / Спорт

Надаль влучив дівчинці в обличчя м’ячем, а потім поцілував

Перша ракетка світу Рафаель Надаль під час матчу проти Федеріко Дельбоніса на Australian Open став учасником неприємного епізоду.

Під час третьої партії Надаль невдало прийняв подачу і спрямував м’яч в голову болгьорл, яка стояла біля вишки. Іспанець не на жарт перелякався, але все обійшлося. Рафаель підійшов до дівчинки, запитав, як вона себе почуває, вибачився та поцілував. А після матчу подарував їй свою бандану.

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Після матчу Надаль вирішив ще раз провідати дівчинку.

— У мене з’явилася можливість зустрітися з нею і її сім’єю сьогодні. Дуже радий, що вона відчуває себе добре після найстрашнішого моменту, який у мене був на тенісному корті. Анніта – хоробра дівчинка, – написав Надаль.

 

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Very happy to see that Anita is doing well  I also had the chance to meet her, her brother Mark and parents. Thank you

Допис, поширений Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Сама гра завершилася перемогою Надаля у трьох партіях – 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. У наступному колі він зіграє зі своїм співвітчизником Пабло Карреньо-Буста.

Нагадаємо, Еліна Світоліна у другому колі у двох сетах здолала американку Лорен Девіс.

Фото: Dreamstime

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