Еліна Світоліна посперечається за вихід до 1/8 фіналу Australian Open 2020 з іспанською тенісисткою Гарбіньєю Мугурусою, яка посідає 32 сходинку WTA.

Букмекери активно приймають ставки на матч третього кола на Australian Open між українкою та іспанкою, який відбудеться 25 січня на центральному корті імені Рода Лейвера у Мельбурні.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є українка.

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Ставки на перемогу Світоліної приймають з коефіцієнтом 1,61. Тоді як успіх іспанки Мугуруси оцінюється котируванням 2,33.

Орієнтовний початок зустрічі о 10.00 25 січня за київським часом.

Серед українок боротьбу на Australian Open продовжує лише Світоліна, інші представниці України вже зачохлили ракетки на турнірі. Призовий фонд Australian Open 2020 в порівнянні з минулим роком зріс на 13,6% і становить $71 млн.

Нагадаємо, Еліна Світоліна у другому колі у двох сетах здолала американку Лорен Девіс.