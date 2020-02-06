Кубок Федерації: Світоліна та Ястремська принесли Україні перемогу над Болгарією

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла Вікторію Томову у двох сетах з рахунком 7:6 (7:5), 6:3 та гарантувала синьо-жовтим перемогу у протистоянні зі збірною Болгарії в Кубку Федерації у першій Євро-Африканській зоні.

У першому матчі Даяна Ястремська впевнено перемогла болгарку Ізабеллу Шинікову з рахунком 6:2, 6:1.

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Останній третій матч протистояння Україна – Болгарія парний. У ньому нашу команду представляли Леся Цуренко і Катаріна Завацька і здобули перемогу над парою Петя Аршінкова – Гергана Топалова – 6:2, 6:1. Таким чином наші тенісистки перемогли суперниць з рахунком 3:0

Game, set, match for Elina Svitolina Ukraine 2-0 Bulgaria

Svitolina – Tomova 7-6(5), 6-3 pic.twitter.com/rYO6ValC19 — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 6, 2020

Завтра на українок чекає очне протистояння зі збірною Хорватії, яка свою дуель також виграла проти Болгарії (2:1).

Україна та Хорватія точно зіграють у стикових матчах за право пробитися у кваліфікацію Кубка Федерації 2021.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала четвертою ракеткою світу після Australian Open 2020.

Фото: ФТУ