PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

В Італії арбітр показав гравцю червону, а потім вдарив головою у груди

Матч восьмої ліги чемпіонату Італії між командами Борго Мольяно та Монтоттоне завершився скандалом за участю головного арбітра матчу.

Рефері Антоніо Мартінелло вилучив з поля голкіпера Борго Мольяно Маттео Чіччолі.

Після закінчення матчу Мартінелло вирішив дочекатися у підтрибунному приміщенні футболіста та вдарив його голову у груди. Внаслідок інциденту голкіпера доставили у госпіталь. Пізніше Чіччолі виписали з лікарні і відправили на 15-денний лікарняний.

Читайте: В Аргентині футболіст одночасно їв банан та грав, а потім забив гол

Сама гра завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Арбітра матчу вперше в історії італійського футболу відсторонили від гри терміном на один рік. Також йому заборонено відвідувати футбольні матчі Серій А, В та С, а також національної збірної Італії з футболу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Бразилії футболіст вдарив ногою по голові лежачого фаната.

Джерело: La Gazzetta dello Sport

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка