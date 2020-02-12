В Італії арбітр показав гравцю червону, а потім вдарив головою у груди

Матч восьмої ліги чемпіонату Італії між командами Борго Мольяно та Монтоттоне завершився скандалом за участю головного арбітра матчу.
Рефері Антоніо Мартінелло вилучив з поля голкіпера Борго Мольяно Маттео Чіччолі.
Після закінчення матчу Мартінелло вирішив дочекатися у підтрибунному приміщенні футболіста та вдарив його голову у груди. Внаслідок інциденту голкіпера доставили у госпіталь. Пізніше Чіччолі виписали з лікарні і відправили на 15-денний лікарняний.
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Сама гра завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:1.
Арбітра матчу вперше в історії італійського футболу відсторонили від гри терміном на один рік. Також йому заборонено відвідувати футбольні матчі Серій А, В та С, а також національної збірної Італії з футболу.
Раніше Факти ICTV писали, що в Бразилії футболіст вдарив ногою по голові лежачого фаната.
Джерело: La Gazzetta dello Sport