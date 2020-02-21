У четверт, 20 лютого, відіграли перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Божевільний матч відбувся у Харкові, де донецький Шахтар приймав португальську Бенфіку. Хоча гірники здобули перемогу, головним на полі в той вечір був VAR та шотландський арбітр Боббі Мадден.

Спершу він скасував після відеоповтору гол Марлоса, а потім пішов сам дивитися момент зі взяттям воріт Таваресом – зрештою, шотландець скасував взяття воріт і призначив пенальті, який реалізував Піцці.

А ось у матчі в Іспанії між Хетафе та Аяксом (2:0) трапився досить кумедний епізод. Гравець Хетафе Аллан-Ромео Ньом впав на газон після зіткнення із Райаном Бабелем і почав корчитися ніби від сильної болі.

Арбітр показав Бабелю гірчичник, але нідерландець не став терпіти такої поведінки суперника і спародіював Ньома. Бабел показав, як він корчиться на газоні у пекельних муках.

Екс-капітан Ліверпуля та нинішній наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард любить камбеки. Під його керівництвом джерс це зробили у домашньому матчі з Брагою. Португальці до 67-ї хвилини вели у рахунку 2:0, але шотландці вирвали перемогу забивши три м’ячі за 15 хвилин.

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Рейнджерс вперше за 22 роки зумів виграти єврокубковий матч, поступаючись у рахунку у два та більше м’ячі. Реакція Стіві Джи на третій гол своєї команди – безцінна.

View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Feb 20, 2020 at 2:38pm PST

Милий епізод стався перед матчем між Олімпіакосом та Арсеналом (0:1). Хлопчик, який супроводжував одного з футболістів канонірів під час виходу, розгубився і не покинув поле після гімну турніру.

Дитина стояла розгублена, коли форвард канонірів Габріел Мартінеллі та вінгер Джо Віллок запросили хлопчика до себе для командного фото перед матчем.

View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Feb 20, 2020 at 12:30pm PST

Матчі-відповіді команд на стадії 1/16 фіналу відбудуться 27 лютого, окрім гри Брага – Рейнджерс, яка пройде у середу, 26 лютого.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з календарем та усіма результатами Ліги Європи-2020/21.