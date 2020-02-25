18-кілограмовий костюм: Вайлдер назвав причину поразки проти Ф’юрі

Деонтей Вайлдер заявив, що костюм, в якому він виходив на бій проти Тайсона Ф’юрі, важив близько 18 кг і став головною причиною його поразки.

За словами боксера, через занадто важке вбрання у нього швидко втомилися на рингу ноги.

– Я не відчував ніг від початку бою. У третьому раунді мої ноги були просто вбиті. Але я воїн, і люди знають, що я воїн, – сказав Вайлдер.

34-річний спортсмен додав, що вперше приміряв костюм вночі перед довгоочікуваним матчем-реваншем.

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– Я хотів віддати данину Місяцю чорної історії. Хотів, щоб це виглядало добре, і я вважаю, що поставив це вище за все інше, – пояснив він.

Нагадаємо, бій Ф’юрі – Вайлдер у Лас-Вегасі завершився перемогою британця технічним нокаутом.

Фото: Deontay Wilder