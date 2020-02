Солодкий Криштіану: у Португалії створили шоколадного Роналду у повний зріст

Португальський кондитер Хорхе Кардозу створив шоколадну скульптуру форварда збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

На створення шоколадної копії футболіста майстер витратив приблизно 200 годин.

Читайте: Hola chicas! Син Криштіану Роналду завів сторінку в Instagram

Скульптура виставлена в португальському Оварі на місцевому карнавалі.

The 120kg Cristiano Ronaldo statue that stands 1.87m tall made entirely of chocolate that took Portuguese creator Jorge Cardoso 200 hours to complete. pic.twitter.com/7KRYVX1Mse

— TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) February 26, 2020