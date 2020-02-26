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Факти / Спорт

Солодкий Криштіану: у Португалії створили шоколадного Роналду у повний зріст

Португальський кондитер Хорхе Кардозу створив шоколадну скульптуру форварда збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

На створення шоколадної копії футболіста майстер витратив приблизно 200 годин.

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Скульптура виставлена в португальському Оварі на місцевому карнавалі.

Пізніше копію футболіста перемістять в музей Роналду на Мадейрі.

До речі, Криштіану Роналду став першою людиною, яка набрала 200 млн підписників у соцмережі Instagram. У найближчої переслідувачки португальського футболіста, співачки Аріани Гранде, 176 млн фоловерів.

Джерело: ВВС

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