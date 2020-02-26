Солодкий Криштіану: у Португалії створили шоколадного Роналду у повний зріст

Португальський кондитер Хорхе Кардозу створив шоколадну скульптуру форварда збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

На створення шоколадної копії футболіста майстер витратив приблизно 200 годин.

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Скульптура виставлена в португальському Оварі на місцевому карнавалі.

The 120kg Cristiano Ronaldo statue that stands 1.87m tall made entirely of chocolate that took Portuguese creator Jorge Cardoso 200 hours to complete. pic.twitter.com/7KRYVX1Mse — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) February 26, 2020

Пізніше копію футболіста перемістять в музей Роналду на Мадейрі.

Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo More Ronaldo news: https://t.co/kXq3p8HoPo pic.twitter.com/HwhgWbOpR7 — AP Sports (@AP_Sports) February 25, 2020

До речі, Криштіану Роналду став першою людиною, яка набрала 200 млн підписників у соцмережі Instagram. У найближчої переслідувачки португальського футболіста, співачки Аріани Гранде, 176 млн фоловерів.