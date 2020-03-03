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Факти / Спорт

Польський футболіст зламав собі носа коліном, намагаючись пробити бісиклетою

Захисник польського клубу ЛКС Мацей Дабровский не впорався з ударом бісиклетою та отримав травму.

Інцидент стався на шостій хвилині матчу чемпіонату Польщі проти Арки. 32-річний Дабровський зробив спробу пробити через себе після навісу з кутового, але промазав та вдарив себе коліном у ніс. У гравця відразу ж пішла кров з носа, а пізніше медики констатували у нього перелом.

— Зламати самому собі ніс коліном. Таке можливо лише в польській Екстраклясі, – жартують польські вболівальники.

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Сама гра завершилася нічиєю з рахунком 1:1. У чемпіонаті Польщі Арка йде на 14-й сходинці, а ЛКС знаходиться на останній позиції (16) у турнірній таблиці.

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