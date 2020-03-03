Польський футболіст зламав собі носа коліном, намагаючись пробити бісиклетою

Захисник польського клубу ЛКС Мацей Дабровский не впорався з ударом бісиклетою та отримав травму.

Інцидент стався на шостій хвилині матчу чемпіонату Польщі проти Арки. 32-річний Дабровський зробив спробу пробити через себе після навісу з кутового, але промазав та вдарив себе коліном у ніс. У гравця відразу ж пішла кров з носа, а пізніше медики констатували у нього перелом.

— Зламати самому собі ніс коліном. Таке можливо лише в польській Екстраклясі, – жартують польські вболівальники.

Złamać sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.#ARKŁKS pic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk — Wojciech Łazarek (@Napciu) March 1, 2020

Читайте: Фінал Ліги Європи-2020: стартував продаж квитків

Сама гра завершилася нічиєю з рахунком 1:1. У чемпіонаті Польщі Арка йде на 14-й сходинці, а ЛКС знаходиться на останній позиції (16) у турнірній таблиці.

Раніше Факти ICTV розповідали про найкращі моменти матчів Ліги Європи, серед яких акторська гра Райана Бабеля та шалена реакція Стівена Джеррарда на камбек Рейнджерс.