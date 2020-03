Під час матчу 1/4 фіналу Кубка Німеччини між Шальке та Баварією форвард мюнхенців Томас Мюллеррозсмішив вболівальників незграбним виконанням кутового удару.

Намагаючись зробити передачу партнеру по команді, Мюллер випадково вибив м’яч за межі поля. Томас відразу звалився на газон, схопившись за голову.

Читайте: Футболіст Лейпцига відписався від Twitter-акаунту клубу після жарту про Ліверпуль

А ось фанати гельзенкірхенців таку ганебну помилку гравця Баварії зустріли схвальними вигуками, радісними оплесками та сміхом.

Thomas Müller – a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020