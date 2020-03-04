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Факти / Спорт

Найгірший кутовий в історії: футболіст Баварії Мюллер розсмішив фанатів

Під час матчу 1/4 фіналу Кубка Німеччини між Шальке та Баварією форвард мюнхенців Томас Мюллеррозсмішив вболівальників незграбним виконанням кутового удару.

Намагаючись зробити передачу партнеру по команді, Мюллер випадково вибив м’яч за межі поля. Томас відразу звалився на газон, схопившись за голову.

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А ось фанати гельзенкірхенців таку ганебну помилку гравця Баварії зустріли схвальними вигуками, радісними оплесками та сміхом.

— У Мюллера багато талантів, але кутові не входять до їх число, – пожартували над футболістом в офіційному Twitter-акаунті Кубка Німеччини, опублікувавши відповідне відео.

Сама гра завершилася перемогою Баварії з рахунком 1:0. Єдиний гол на 40-й хвилині забив Джошуа Кімміх. Це дозволило мюнхенцям вийти до півфіналу Кубка Німеччини.

Раніше Факти ICTV розповідали, що захисник польського клубу ЛКС Мацей Дабровский не впорався з ударом бісиклетою та зламав собі носа.

Фото: Dreamstime

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