Через коронавірус: в АПЛ заборонили рукостискання перед матчами

Через коронавірус футболісти в англійській прем’єр-лізі не будуть тиснути один одному руки перед матчами.

– Починаючи з цих вихідних, між гравцями та офіційними особами матчу не буде чесного рукостискання в Прем’єр-лізі, поки не буде отримано додаткове повідомлення на підставі медичної консультації, – зазначають на сайті АПЛ.

Коронавірус поширюється через краплі з носа і рота і може передаватися через рукостискання.

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Так, після виходу на поле, команди вишикуються в лінію в супроводі музики чемпіонату.

Потім гравці команди-господаря пройдуть повз своїх суперників, не тиснучи їм руки.