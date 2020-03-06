Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Польщі та Франції

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив список з 24-х футболістів, які викликані для підготовки до товариських матчів проти команд Франції та Польщі.

Матч проти Франції відбудеться 31 березня у Сен-Дені, а проти збірної Польщі у Хожуві 31 березня.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Ов’єдо, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія).

Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Ов’єдо, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія). Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі — Шахтар), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі — Шахтар), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — Шахтар Донецьк), Ігор Харатін (Ференцварош, Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва — Динамо Київ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія).

Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — Шахтар Донецьк), Ігор Харатін (Ференцварош, Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва — Динамо Київ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія). Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

Відзначимо, що дебютантом в основному списку є хавбек угорського Ференцвароша Ігор Харатін, якого угорські ЗМІ сватали до лав їхньої збірної.

Читайте: Календар матчів збірної України у Лізі націй

До резервного списку ввійшли: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Євген Шахов (Лечче, Італія), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва — Гент, Бельгія), Владислав Супряга (Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Серед резервістів перебуває один з основних форвардів збірної Роман Яремчук, який продовжує своє відновлення після операції.

Синьо-жовті зберуться у Києві 23 березня, а після трьох тренувальних днів команда візьме курс на Париж.

Нагадаємо, безпосередньо перед Євро-2020 збірна України проведе ще три поєдинки в рамках підготовки.