Олександрія приймала Динамо в рамках 22 туру української Прем’єр-ліги. Зустріч завершилася перемогою киян з рахунком 3:1.

У першому таймі динамівцям вдалося забити перший гол перед самою перервою – на 45-й хвилині Артем Шабанов відправив м’яч у ворота суперників.

На початку другого, на 60-й хвилині, Динамо подвоїло перевагу – Шепелев закинув м’яч у штрафну, а Буяльський відправив його в сітку головою.

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Господарі поля змогли скоротити відставання майже відразу, коли Гречишкін забив пенальті.

Третій гол (85) забив динамівець Миколенко.

Динамо Київ набрало 45 очок і знаходиться на другій сходинці. Олександрія має 37 очок (п’яте місце).

Нагадаємо, у 20-му турі чемпіонату України з футболу київське Динамо сенсаційно програло Дніпру-1 з рахунком 3:1.

Фото: ФК Динамо