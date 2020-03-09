Матч Франція – Україна може пройти без глядачів

Національна збірна України з футболу 27 березня повинна зустрітися з командою Франції у Сен-Дені на Стад-де-Франс в рамках товариського матчу.

Однак через спалах та стрімке розповсюдження коронавірусу, матч може пройти без глядачів. Влада Франції ухвалила рішення заборонити всі масові заходи, в яких беруть участь понад 1 тис. осіб.

Виключення запровадять лише для заходів, які несуть користь для “національного життя” – демонстрацій, іспитів тощо. А товариська футбольна гра не підпадає під цю категорію.

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Таким чином, якщо не будуть дотримані всі запобіжні заходи, то матч пройде за закритими дверима.

Наразі у Франції вже заразилися коронавірусом 1 209 осіб, 19 померли та 12 одужали.

Раніше у Франції ухвалили рішення провести без глядачів матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Боруссією Дортмунд.

Нагадаємо, в Англії перед матчами Прем’єр-ліги заборонили рукостискання.