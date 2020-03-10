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Факти / Спорт

В УЄФА відповіли на прохання кількох країн про перенесення Євро-2020

Федерація футболу Італії та ще кілька країн звернулися до УЄФА з проханням перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 року на наступний рік.

Однак представники УЄФА заявили, що організація наразі не планує змінювати терміни проведення Євро-2020.

— Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв’язку з усіма міжнародними та місцевими урядами щодо ситуації з коронавірусом. Зараз немає необхідності змінювати щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем, – заявили у прес-службі УЄФА.

Через  загрозу поширення коронавірусу багато країн вживають відповідних заходів. Зокрема у чемпіонатах деяких країн всі матчі найближчих турів пройдуть без глядачів, тоді як в Італії всі змагання, включно із Серією А, скасували до 3 квітня.

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Наразі в Італії зафіксували вже понад 9 тис. випадків зараження вірусом.

Чемпіонат Європи з футболу має пройти з 12 червня до 12 липня. Фінал запланований у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Джерело: Virgilio Sport, Sport24

Фото: Dreamstime

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