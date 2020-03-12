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Факти / Спорт

Гравець Ювентуса заразився коронавірусом

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані заразився коронавірусом Covid-19.

У 25-річного футболіста захворювання протікає безсимптомно.

– У футболіста Даніеле Ругані позитивний результат на зараження коронавірусом Covid-19. Зараз захворювання протікає безсимптомно, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Футбольний клуб Ювентус проводить всі необхідні процедури ізоляції.

Також зараз проходить виявлення тих, хто контактував з Ругані.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу ряд країн обмежили перетин кордону, або взагалі заборонили в’їзд. Факти ICTV писали, в яких країнах введені обмеження.

Джерело: Juventus

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