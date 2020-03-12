УЄФА може призупинити сезон Ліги чемпіонів через коронавірус

Союз європейських футбольних асоціацій у четвер, 12 березня, може призупинити розіграш поточного сезону Ліги чемпіонів через епідемію коронавірусу.

Відповідне рішення мають ухвалити сьогодні. Про це повідомив журналіст AS Хав’єр Матальянас в ефірі програми El Larguero на радіостанції Cadena SER.

Нагадаємо, всі ігри італійської Серії А призупинили через спалах коронавірусу в країні. А ряд матчів матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів уже пройшов без глядачів: РБ Лейпциг – Тоттенгем Готспур, ПСЖ – Боруссія Дортмунд, Валенсія – Аталанта.

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Також було вирішено перенести на інші дати матчі 1/8 фіналу Ліги Європи: Севілья – Рома, Інтер – Хетафе.

Раніше туринський Ювентус повідомив про позитивний тест на коронавірус у 25-річного захисника Даніеле Ругані. Туринський клуб ізолює гравця, а також всіх, хто з ним контактував останнім часом.

Найближчою грою для туринського Ювентуса повинен стати матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона 17 березня. Його мають провести у Турині на стадіоні Альянц без глядачів. У першій грі б’янконері поступилися Ліону на виїзді з рахунком 0:1.

Джерело: El Larguero