Легкоатлети Великої Британії закликають МОК відкласти Олімпіаду 2020

Капітан британської команди легкоатлетів на чемпіонаті Європи у приміщенні минулого року Гай Лірмонт закликав МОК відкласти Олімпіаду через коронавірус.

— Ми не уявляємо, наскільки це буде погано, і те, що ми бачили дотепер, може бути вершиною айсберга. Звичайно, МОК і весь світ хочуть побачити Олімпіаду. Але для того, щоб це сталося, я впевнений, що подію потрібно перенести – якщо влада не зможе гарантувати, що вона буде безпечною.

Також Лірмонт додав, що слова японського прем’єр-міністра не вселяють впевненість в те, що Ігри можуть відбутися.

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Олімпійські ігри у Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня, Паралімпійські ігри – з 25 серпня по 6 вересня.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету вважає, що наразі немає необхідності переносити Олімпійські ігри у Токіо.