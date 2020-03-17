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Факти / Спорт

Футболіст Ювентуса Матьюді заразився Covid-19

Гравець футбольного клубу Ювентус Блез Матьюді заразився коронавірусом.

Зараз він перебуває вдома на самоізоляції.

– Футболіст Блез Матьюді пройшов медичні тести, які виявили його позитивну реакцію на коронавірус, – повідомили на сайті футбольного клубу.

ЧитайтеМатчі АПЛ до кінця сезону-2019/20 пройдуть без глядачів – The Times

Увесь клуб зараз на карантині після того, як стало відомо про зараження захисника Ругані.

Джерело: Juventus

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