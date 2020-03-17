Футболіст Ювентуса Матьюді заразився Covid-19

Гравець футбольного клубу Ювентус Блез Матьюді заразився коронавірусом.
Зараз він перебуває вдома на самоізоляції.
– Футболіст Блез Матьюді пройшов медичні тести, які виявили його позитивну реакцію на коронавірус, – повідомили на сайті футбольного клубу.
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Увесь клуб зараз на карантині після того, як стало відомо про зараження захисника Ругані.
Про хворобу 25-річного захисника стало відомо 11 березня. Туринський Ювентус заявив, що інфекція Covid-19 у Ругані поки проходить без симптомів.
Джерело: Juventus
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