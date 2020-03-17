Ролан Гаррос перенесли на кінець вересня

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесли через загрозу коронавірусу.

У 2020 році Ролан Гаррос пройде з 20 вересня по 4 жовтня.

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Спершу передбачалося, що турнір почнеться 18 травня. Але організатори побоюються, що до цього часу не вдасться організувати змагання.

— Це складне, але сміливе рішення, яке ми ухвалили під час такого тривожного періоду. Ми повинні діяти відповідально, проявляти солідарність у боротьбі за здоров’я та безпеку, – сказав президент Французької федерації тенісу Бернар Гудічеллі.

Через перенесення Ролан Гаррос на осінь він перетнеться з турнірами у Метці (Франція), Санкт-Петербурзі (Росія), Софії (Болгарія), Чжухаї (Китай) та Ченду (Китай). Також на ці дати у Бостоні (США) запланований чоловічий турнір Кубок Лейвера.

До речі, Міжнародний олімпійський комітет продовжить готуватися до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо попри пандемію коронавірусу.

Джерело: Roland Garros