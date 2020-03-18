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Факти / Спорт

Організатори Вімблдону продовжують готуватися до турніру попри коронавірус

Організатори Вімблдону продовжують планувати тенісний турнір попри епідемію коронавірусу у світі.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету (AELTC) підтвердив, що турнір поки не збираються переносити чи скасовувати.

— AELTC продовжує активно моніторити та реагувати на ситуацію щодо Covid-19. Ми щільно співпрацюємо з урядом та відповідними органами охорони здоров’я, – йдеться в заяві організації.

Найстаріший тенісний турнір серії Grand Slam Вімблдон повинен пройти з 29 червня по 12 липня 2020 року.

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Раніше стало відомо, що тенісний турнір Ролан Гаррос перенесено на осінь через пандемію коронавірусу, оскільки організатори побоюються, що вони не встигнуть організувати змагання до 18 травня.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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