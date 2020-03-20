Рейтинги ATP та WTA заморозили до літа

Тенісні асоціації ATP і WTA зафіксують актуальні рейтинги на час паузи через пандемію коронавірусу.
Наразі всі тенісні змагання призупинені до 7 червня 2020 року. Тенісні асоціації ухвалили рішення залишити без змін з 16 березня рейтинги тенісистів через скасування турнірів, які мали відбутися у березні – травні поточного року.
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Таким чином перша ракетка України Еліна Світоліна збереже п’яту позицію світового рейтингу
У чоловіків найвищу 169 позицію до червня місяця залишить за собою Сергій Стаховський.
Раніше Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесли через загрозу коронавірусу на осінь.
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