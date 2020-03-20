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Факти / Спорт

Рейтинги ATP та WTA заморозили до літа

Тенісні асоціації ATP і WTA зафіксують актуальні рейтинги на час паузи через пандемію коронавірусу.

Наразі всі тенісні змагання призупинені до 7 червня 2020 року. Тенісні асоціації ухвалили рішення залишити без змін з 16 березня рейтинги тенісистів через скасування турнірів, які мали відбутися у березні – травні поточного року.

Читайте: Організатори Вімблдону продовжують готуватися до турніру попри коронавірус

Таким чином перша ракетка України Еліна Світоліна збереже п’яту позицію світового рейтингу

У чоловіків найвищу 169 позицію до червня місяця залишить за собою Сергій Стаховський.

Раніше Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесли через загрозу коронавірусу на осінь.

Фото: Dreamstime

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