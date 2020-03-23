Перша країна відмовилася від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо

Олімпійський і параолімпійський комітети Канади першими серед національних олімпійських комітетів вирішили не відправляти своїх спортсменів на Олімпійські ігри 2020 року, які повинні пройти у Токіо.

– Канадський олімпійський комітет і Канадський параолімпійський комітет терміново закликають Міжнародний олімпійський та параолімпійський комітети спільно з ВООЗ відкласти проведення Ігор на один рік, – йдеться в повідомленні збірної.

Рішення ухвалено не тільки в цілях збереження здоров’я спортсменів, але і здоров’я суспільства в цілому.

RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA — Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020

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Літні олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня цього року.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) висловила впевненість у тому, що переносити Олімпійські ігри у Токіо немає необхідності.