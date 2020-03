Перша країна відмовилася від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо

Олімпійський і параолімпійський комітети Канади першими серед національних олімпійських комітетів вирішили не відправляти своїх спортсменів на Олімпійські ігри 2020 року, які повинні пройти у Токіо.

Рішення ухвалено не тільки в цілях збереження здоров’я спортсменів, але і здоров’я суспільства в цілому.

RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA

— Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020