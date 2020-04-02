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Факти / Спорт

Стерлінг та Сане пожартували над Зінченком після тренування з собаками

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав, як тренується в домашніх умовах.

Футболіст виклав в Instagram відео, на якому він тренується зі своїми улюбленцями. Зінченко замість гантелей використовує собак.

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Одноклубники Зінченка по Манчестер Сіті Лерой Сане та Рахім Стерлінг не втрималися і відреагували на відповідний пост.

— Ні, ти жартуєш, – написав у коментарі форвард містян Рахім Стерлінг.

— Йому просто ні з ким грати, – відповів своєму партнеру по команді Лерой Сане.

 

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня. У турнірній таблиці Манчестер Сіті відстає від лідера АПЛ Ліверпуля на 25 очок.

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