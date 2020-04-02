Стерлінг та Сане пожартували над Зінченком після тренування з собаками

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав, як тренується в домашніх умовах.

Футболіст виклав в Instagram відео, на якому він тренується зі своїми улюбленцями. Зінченко замість гантелей використовує собак.

Читайте: Це занадто рано: Трент розсмішив Клоппа під час ранкової сесії з йоги

Одноклубники Зінченка по Манчестер Сіті Лерой Сане та Рахім Стерлінг не втрималися і відреагували на відповідний пост.

— Ні, ти жартуєш, – написав у коментарі форвард містян Рахім Стерлінг.

— Йому просто ні з ким грати, – відповів своєму партнеру по команді Лерой Сане.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 1 Кві 2020 р. о 11:30 PDT

Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня. У турнірній таблиці Манчестер Сіті відстає від лідера АПЛ Ліверпуля на 25 очок.