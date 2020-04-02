Стерлінг та Сане пожартували над Зінченком після тренування з собаками

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав, як тренується в домашніх умовах.
Футболіст виклав в Instagram відео, на якому він тренується зі своїми улюбленцями. Зінченко замість гантелей використовує собак.
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Одноклубники Зінченка по Манчестер Сіті Лерой Сане та Рахім Стерлінг не втрималися і відреагували на відповідний пост.
— Ні, ти жартуєш, – написав у коментарі форвард містян Рахім Стерлінг.
— Йому просто ні з ким грати, – відповів своєму партнеру по команді Лерой Сане.
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Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня. У турнірній таблиці Манчестер Сіті відстає від лідера АПЛ Ліверпуля на 25 очок.