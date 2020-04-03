Криштіану Роналду стане першим футболістом, який заробить $1 млрд

Форвард італійського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду стане третім чинним спортсменом у світі та першим футболістом в історії, який заробив $1 млрд за кар’єру.

Завдяки своєму бренду CR7 Роналду заробив у 2019 році $100 млн.

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Очікується, що сумарний дохід футболіста за всю кар’єру за підсумками сезону-2019/20 перевищить $1 млрд. При цьому, скорочення зарплати гравця у туринському клубі через пандемію коронавірусу суттєво не вплине на фінансовий стан Криштіану.

Раніше позначку в $1 млрд подолали лише три спортсмена: гольфіст Тайгер Вудс, боксер Флойд Мейвезер та колишній баскетболіст Майкл Джордан.

Окрім Роналду позначки в $1 млрд у 2020 році досягне також швейцарець Роджер Федерер. Він стане першим тенісистом, який подолає цей рубіж.

До речі, фанати назвали 50 найкращих спортсменів світу всіх часів. Перше місце віддали легенді баскетболу Майклу Джордану.

Джерело: Football Italia