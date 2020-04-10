Економлю гроші на одязі: тенісистка Харклроуд повністю роздяглася (18+)

Колишня американська тенісистка Ешлі Харклроуд опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
34-річна спортсменка сфотографувалася абсолютно оголеною, повернувшись спиною до камери.
— Економлю гроші на одязі, – підписала допис Харклроуд, використавши хештег #життянакарантині.
Найкращим досягненням американської тенісистки стало 39-е місце у рейтингу WTA. За кар’єру вона виграла 13 турнірів ITF.
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Нині всі тенісисти знаходяться на самоізоляції через пандемію коронавірусу. Через загрозу поширення інфекції турніри скасували щонайменше до літа.
Раніше зірка UFC Пейдж ВанЗант показала, як голяка тренується з хлопцем.
Фото: Ashley Harkleroad