PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Економлю гроші на одязі: колишня тенісистка Харклроуд повністю роздяглася (18+)

Колишня американська тенісистка Ешлі Харклроуд опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

34-річна спортсменка сфотографувалася абсолютно оголеною, повернувшись спиною до камери.

— Економлю гроші на одязі, – підписала допис Харклроуд, використавши хештег #життянакарантині.

Економлю гроші на одязі: тенісистка Харклроуд повністю роздяглася (18+)

Найкращим досягненням американської тенісистки стало 39-е місце у рейтингу WTA. За кар’єру вона виграла 13 турнірів ITF.

Читайте: Близнючки-синхроністки з Бразилії, які стали моделями

Нині всі тенісисти знаходяться на самоізоляції через пандемію коронавірусу. Через загрозу поширення інфекції турніри скасували щонайменше до літа.

Раніше зірка UFC Пейдж ВанЗант показала, як голяка тренується з хлопцем.

Фото: Ashley Harkleroad

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка