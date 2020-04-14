Попри пандемію коронавірусу у кількох країнах світу продовжують грати матчі внутрішніх чемпіонатів з футболу.

Окрім Білорусі, у футбол продовжують грати у Таджикистані, Туркменістані, Тайвані та Нікарагуа.

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Донедавна єдиною країною Африки, де продовжувався футбольний чемпіонат, була Бурунді. Однак Федерація футболу Бурунді 12 квітня ухвалила рішення призупинити чемпіонат країни на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Втім, у Бурунді хочуть чимшвидше відновити турнір та завершити його до кінця травня.

Нагадаємо, УЕФА планує дограти поточний сезон у єврокубках в одноматчевому форматі.