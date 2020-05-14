Завжди у моєму серці: Шевченко визнав, що мріє в майбутньому очолити Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що в майбутньому хотів би повернутися в італійський Мілан як тренер.

– Звичайно, одного разу я б хотів повернутися в Мілан у ролі тренера. Ця команда завжди буде в моєму серці, як і її фанати. Подивимося, як все складеться, але одна з моїх цілей – повернутися в клуб тренером, – заявив Шевченко.

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Водночас, тренер збірної України зазначив, що наразі зосереджений на роботі з нинішньою командою.

– Наразі я думаю тільки про збірну України. Повністю зосереджений на роботі з командою, – заявив Шевченко.

До слова, Андрій Шевченко прокоментував перенесення Євро-2020 та дав поради на час карантину.

Джерело: Milan News