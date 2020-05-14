PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Завжди у моєму серці: Шевченко визнав, що мріє в майбутньому очолити Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що в майбутньому хотів би повернутися в італійський Мілан як тренер.

– Звичайно, одного разу я б хотів повернутися в Мілан у ролі тренера. Ця команда завжди буде в моєму серці, як і її фанати. Подивимося, як все складеться, але одна з моїх цілей – повернутися в клуб тренером, – заявив Шевченко.

Читайте: Італійський медик написала прізвище Шевченка на халаті

Водночас, тренер збірної України зазначив, що наразі зосереджений на роботі з нинішньою командою.

– Наразі я думаю тільки про збірну України. Повністю зосереджений на роботі з командою, – заявив Шевченко.

До слова, Андрій Шевченко прокоментував перенесення Євро-2020 та дав поради на час карантину.

Джерело: Milan News

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка