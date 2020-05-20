У Єгипті затримали чоловіків, які грабували магазин у масках Салаха

Поліція Каїра затримала банду грабіжників, які приховували обличчя за масками форварда англійського Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.

Озброєну банду з чотирьох чоловік арештували під час спроби пограбувати магазин. Всі чотири грабіжники – безробітні.

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Учасники банди спробували сховатися, побачивши поліцію, але були затримані та доставлені до відділку.

Мохаммед Салах захищає кольори Ліверпуля з 2017 року. У поточному сезоні футболіст взяв участь у 40 матчах мерсисайдців у всіх турнірах, в яких забив 20 м’ячів та віддав дев’ять результативних передач.

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