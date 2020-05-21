Художниця створила портрет Майкла Джордана із 5,3 тис. гральних кісточок

Художниця із Instagram Барбара Лін Хельман створила портрет легендарного баскетболіста Майкла Джордана з 5,3 тис. гральних кісточок.
Барбара виклала портрет спортсмена після виходу останніх двох серій документального серіалу Останній танець, що розповідає про Чикаго Буллз у 90-х та їхнього легендарного захисника Майкла Джордана.
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Хельман зізналася, що ця робота виявилася для неї найбільш клопіткою. А також, що вона викладала портрет із чорно-білого знімку.
— Ця робота повернула ностальгію за дитинством, – зазначила Хельман.
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Нагадаємо, ігрові кросівки легендарного американського баскетболіста Чикаго Буллз Майкла Джордана пішли з молотка на аукціоні Sotheby’s за $560 тис.
Фото: barbaralynnhelman