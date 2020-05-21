Художниця створила портрет Майкла Джордана із 5,3 тис. гральних кісточок

Художниця із Instagram Барбара Лін Хельман створила портрет легендарного баскетболіста Майкла Джордана з 5,3 тис. гральних кісточок.

Барбара виклала портрет спортсмена після виходу останніх двох серій документального серіалу Останній танець, що розповідає про Чикаго Буллз у 90-х та їхнього легендарного захисника Майкла Джордана.

Читайте: Книга Кобі Брайанта стала бестселером у США

Хельман зізналася, що ця робота виявилася для неї найбільш клопіткою. А також, що вона викладала портрет із чорно-білого знімку.

— Ця робота повернула ностальгію за дитинством, – зазначила Хельман.

View this post on Instagram A post shared by(@barbaralynnhelman) on May 15, 2020 at 12:32pm PDT

View this post on Instagram A post shared by(@barbaralynnhelman) on May 9, 2020 at 5:28pm PDT

Нагадаємо, ігрові кросівки легендарного американського баскетболіста Чикаго Буллз Майкла Джордана пішли з молотка на аукціоні Sotheby’s за $560 тис.

Фото: barbaralynnhelman